Скоро Россия не сможет принимать ряд международных турниров

27 февраля 2018, 16:46

В стране под запрет не попадут соревнования, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс WADA.

В РФ из-за принятия нового кодекса WADA под раздачу попадут чисто российские по факту соревнования

РФ с 1 апреля лишится права принимать международные турниры по всем олимпийским и не только видам спорта вследствие принятия нового кодекса Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в ноябре 2017 года и не восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

До тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки РФ на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс WADA, даже не будут рассматриваться, пишет "Чемпионат".

"… несоответствие кодексу WADA той организации, которая его подписала, приводит к серьёзному комплексу проблем для всей страны — с точки зрения участия в международных спортивных соревнованиях. Со стороны России, как известно, подпись под кодексом ставило РУСАДА — которое, как не менее известно, с ноября 2015 года как раз и является "non compliant". Не соответствующим", — отмечается в материале.

В стране с теми турнирами, контракты на которые уже подписаны, ничего не будет, а вот после окончания срока их действия у РФ не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр.

"При этом соревнования, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (например УЕФА, баскетбольная Евролига или любая из франшиз ММА), под запрет не попадут. Так что футбольные еврокубки и матчи недавно созданной Лиги наций не под угрозой", — добавило издание.

Между тем "под раздачу попадают чисто российские (по факту) соревнования, которые каждый новый сезон получают от международных федераций "статус соответствия" высоким стандартам проведения мероприятий, теперь они его не получат уже через месяц".

Напомним, сборную РФ не допустили к зимним Олимпийским играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за допингового скандала. Отдельные атлеты государства получили право участвовать в Олимпиаде, на ее открытии они шли под олимпийским флагом в нейтральном статусе — "олимпийские атлеты России".

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