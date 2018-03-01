Порошенко вручил олимпийскому чемпиону орден и сертификат на квартиру, фото, видео

1 марта 2018, 10:32

Собственное жилье было второй мечтой после победы на Олимпиаде, говорит Абраменко.

  • Порошенко вручил олимпийскому чемпиону орден и сертификат на квартиру, фото, видео president.gov.ua
  • Петр Порошенко вручил Александру Абраменко орден "За заслуги" ІІІ степени. president.gov.ua
  • Порошенко вручил олимпийскому чемпиону орден и сертификат на квартиру, фото, видео president.gov.ua

Президент Петр Порошенко вручил чемпиону ХХІІ зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Абраменко и главному тренеру сборной команды Украины Энверу Аблаеву высокие государственные награды – ордена "За заслуги" ІІІ степени.

Как сообщает пресс-служба главы государства фристаилисты отмечены "за достижение высоких спортивных результатов на Играх в городе Пхенчхане (Южная Корея), самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины".

"Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства, и я вас поздравляю с этой заслуженной победой", — сказал Порошенко.

Президент также поблагодарил тренера спортсмена.

"В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа. О которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото", — добавил глава государства.

Авраменко рассказал, что Международный олимпийский комитет попросил предоставить одну из лыж, с которыми он победил на Олимпиаде, с автографом для музея в Лозанне.

"Я находился в каком-то таком непонятном ощущении. Это для меня был сон. Но я очень обрадовался, что я смог завоевать и принести Украине первую золотую медаль в нашем виде спорта", — сказал спортсмен.

Также президент вручил спортсмену сертификат на квартиру.

По словам Александра, собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде, он пообещал пригласить главу государства на новоселье.

Абраменко, в свою очередь, вручил Порошенко сувенир с Олимпиады – символ ХХІІ зимних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Абраменко, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде-2018 получит от государства премию в размере 125 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

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