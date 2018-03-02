Нигерийский форвард "Манчестер Сити" продолжит карьеру в "Шахтере"

Донецкий "Шахтер" арендовал 24-летннего нигерийского форварда Оларенваджу Кайоде, контракт которого принадлежит английскому "Манчестер Сити".

Ранее Оларенваджу защищал цвета таких команд, как швейцарский "Люцерн", израильский "Маккаби" и австрийская "Аустрия". В составе последней он стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Отметим, что в августе 2017 Кайоде подписал 4-летний контракт с "Манчестер Сити", после чего "горожане" тут же отправили его в аренду в испанскую "Жирону".

В Испании дела у Оларенваджу пошли не лучшим образом. Он отыграл в Примере всего 414 минут за 12 матчей, преимущественно выходя на замену. За это время Кайоде не отличился ни одним забитым мячом, но сумел отдать две результативные передачи.

Арендное соглашение с "Шахтером" рассчитано до конца нынешнего сезона и включает опцию выкупа.

Напомним, ранее стал известен срок дисквалификации капитана "Шахтера" Дарио Срны.