"Динамо" вырвало победу у "Зари", а "Шахтер" разгромил соперника, видео матчей

В воскресенье, 4 марта, в Украине прошли матчи 22 тура Премьер-лиги — киевское "Динамо" вырвало победу у луганской "Зари", а донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты".

Игры проходили Киеве, а также Львове и завершились со счетом 3:2, 3:0 соответственно.

В матче между киевлянами и луганчанами счет был открыт во втором тайме, первыми гол на 49-й минуте забил игрок "Зари" Харатин, пишет football.ua.

После углового вратарь луганской команды поймал мяч в руки и длинным броском начал контратаку своего клуба. Фаупала пробивал с разворота, но голкипер столичной команды справился с ударом, а вот набежавший Харатин отправил мяч в ворота "Динамо" — 0:1.

Уже через десять минут счет стал равным, забил Вербич — он выиграл верховую борьбу после подачи Цыганкова и отправил мяч в ворота соперника. Через две минуты луганчане снова вырвались вперед, мяч в ворота "динамовцев" отправил Юри.

Позже "Динамо" нашло в себе силы отыграться, Цыганков точно пробил после навеса Мораеса и сделал счет 2:2. В добавленное время Кендзера после подачи Цыганкова точно пробил головой и вывел киевлян вперед — 3:2.

"Динамо" — "Заря" 3:2

Голы: Вербич, 59, Цыганков, 77, Кендзера, 90+3 — Харатин, 49, Юри, 61.

"Динамо": Бойко — Кендзера, Хачериди, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Шапаренко, 54), Буяльский — Гонсалес (Вербич, 54), Гармаш, Цыганков — Мораес;

"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Прийма, Чеберко — Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59) — Караваев, Юри, Громов — Фаупала (Лунев, 83);

Предупреждения: Бойко, Пиварич — Сваток, Громов, Силас, Фаупала.

Видео матча "Динамо" — "Заря"

Во Львове "Шахтер" не позволил местной команде ни раза отличиться, зато во втором тайме "горняки" трижды поразили ворота соперника. На 55-й минуте Бернард после неудачного удара Марлоса по воротам первым оказался на добивании и открыл счет.

Позже Дентиньо с фланга отпасовал на Патрика, а тот ударил в ближний угол ворот львовян и увеличил отрыв своей команды. После этого донецкий клуб немного сбавил темп, но все равно смог снова забить — Исмаили получил передачу из глубины, легко переиграл голкипера "Карпат" в ближнем противостоянии и отправил мяч в сетку ворот.

"Карпаты" — "Шахтер" 0:3

Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.

"Карпаты": Пидкивка — Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк — Вербный, Карраскаль — Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69) — Акулинин (Кортес, 72);

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83) — Феррейра (Бланко-Лещук, 85);

Предупреждения: Гуцуляк, Федецкий, Швед.

Видео матча "Карпаты" — "Шахтер"

Напомним, 3 марта в Полтаве прошел поединок 22-го тура Премьер-лиги между местной "Ворсклой" и одесским "Черноморцем", он закончился со счетом 2:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.