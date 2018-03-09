Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу

В финал Кубка Украины по баскетболу вышли команды "Химик" и "Днепр". Именно они схлестнутся в решающей битве в субботу, 10 марта. Начало матча намечено на 14:00.

Первый финалист определился в поединке южненского "Химика" с одесской БИПой. Игра была напряженной, завершившись со счетом 69:61.

Одесситы агрессивно давили соперника с первых минут, отмечает ФБУ. БИПА вначале вела с преимуществом в 10 очков, однако уже в третьей четверти южненцы начали доминировать под щитами со счетом в свою пользу 21:7.

В конце игры на табло сиял счет 69:61 в пользу "Химика".

"БИПА" — "Химик" 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:17)

"БИПА": Артамонов (8 + 5 подборов + 4 передачи), Ноффле (10 + 5 подборов), Эфианайи (23 + 13 подборов), Беликов (5), Блаус (8 + 7 подборов) — старт; Луценко (3), Кривцов (4), Тищенко, Воевода

"Химик": Колтер (25 + 6 подборов + 4 передачи), Марченко (12), Эрианс (6 + 4 подбора), Павлов (6), Антипов (2 + 6 подборов) — старт; Петров (7 + 9 подборов + 6 передач), Мальчевский (10 + 5 подборов), Сивир (1)

Второго финалиста турнира определила битва "Днепр" – "Авантаж-Политехник" (80:75).

В первой четверти обе команды продемонстрировали зрелищный и открытый баскетбол. Хозяева ни в чем не уступали днепрянам, отвечая атакой на атаку. Но во второй десятиминутке днепряне ушли в небольшой отрыв. А в итоге перед заключительной частью матча разница была уже +9.

Четвертая четверть превратилась в настоящую драму. "Политехник" совершил камбек и сумел отыграться. Градус матча вырос до максимума, когда американский легионер харьковчан Бо Барнс трехочковым сравнял счет за 2 минуты до конца встречи.

Случиться сенсации не дал лидер "Днепра" Александр Мишула. Именно его штрафные броски, а затем точный трехочковый через руку соперника стали решающими в этой игре.

"Днепр" — "Политехник" 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16).

"Днепр": Мишула (16 + 8 передач), Шундель (12), Ревзин (12), Глебов, Тимофеенко (17 + 10 подборов) — старт; Закурдаев (8), Шевченко (9 + 5 подборов), Сизов (0 + 5 подборов).

"Политехник": Йованович (19 + 4 подборов + 3 передачи), Козлов (8 + 5 передач), Барнс (22 + 5 подборов), Рочняк (18 + 9 подборов), Вуйович (6 + 5 подборов + 6 передач) — старт; Рудаков (2), Кузнецов, Колотилов.

Напомним, 9 марта состоялось открытие Паралимпиады-2018. Игры уже установили рекорд по количеству участников.