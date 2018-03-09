Американский певец представил гимн ЧМ-2018 по футболу

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Композиция "Colors" была опубликована на официальном канале 28-летнего исполнителя гаитянского происхождения на YouTube.

Деруло исполнит ее на открытии турнира 14 июня на стадионе "Лужники" перед матчем-открытием между Россией и Саудовской Аравией.

Напомним, на матчи ЧМ-2018 в России разрешили проносить наркотики.