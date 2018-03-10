На Паралимпиаде-2018 украинский спортсмен завоевал первое "золото"

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Паралимпийских играх-2018 украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал для Украины первую золотую награду.

Спортсмен занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха, пишет Укринформ.

В этой же дисциплине бронзовым призером стал украинец Анатолий Ковалевский.

Лукьяненко уже в шестой раз участвует в Паралимпиаде, завоеванное "золото" в его активе стало пятым. Всего он добыл десять паралимпийских медалей.

Напомним, Паралимпиада-2018 в Пхенчхане открылась 9 марта, церемония закрытия Игр назначена на 18 число. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 паралимпийцев из Украины.