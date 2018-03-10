У Месси родился третий ребенок

Нападающий испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси и его супруга Антонелла Рокуццо в третий раз стали родителями.

Ребенок родился в ночь на субботу, 10 марта, его пол пока неизвестен, пишет Eurosport.

По данным издания, Месси сегодня не сыграет в матче чемпионата Испании против "Малаги" по личным обстоятельствам. В заявке на игру его заменит Йерри Мина.

Напомним, Лионель Месси и Антонелла Рокуццо поженились летом 2017 года, они познакомились еще детьми и до брака уже имели двух сыновей — Тьяго (родился 2 ноября 2012-го) и Матео (появился на свет 11 сентября 2015 года).