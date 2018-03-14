Барселона – Челси 3:0. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта на стадионе "Камп Ноу" "Барселона" и "челси" сражаются за право выйти в следующий раунд Лиги чемпионо.

"Барселона": 1. Тер Штеген, 18. Хорди Альба, 20. Серхи Роберто, 23. Юмтити, 3. Пике, 5. Бускетс, 8. Иньеста, 4. Ракитич, 9. Суарес, 10. Месси, 11. Дембеле

Запасные: 13. Силлессен, 19. Динь, 25. Вермален, 15. Паулиньо, 21. Андре Гомеш, 22. Видаль, 17. Алкасер

"Челси": 13. Куртуа, 2. Рюдигер, 3. Маркос Алонсо, 27. Кристенсен А., 28. Аспиликуэта, 7. Канте, 4. Фабрегас, 10. Азар., 22. Виллиан, 15. Мозес, 18. Жиру

Запасные: 1. Кабальеро, 21. Дзаппакоста, 24. Кэхилл, 33. Эмерсон Палмиери, 14. Бакайоко, 9. Мората, 11. Педро

Победила "Барселона" со счетом 3:0. Последний гол забил Месси. Он же и открыл счет, виртуозно забив почти с нулевого угла между ног Куртуа.

Второй гол на счету у Дембеле, который провел прекрасную контратаку и отлично разыграл пас от Месси.

Видео гола Дембеле

Первый гол Месси

Желтые карточки уже успели заработать:

Жиру – за споры с судьей,

Виллиану – за то, что во время исполнения штрафного двигал мяч и жаловался на стенку,

Серхи Роберто – за то, что откровенно схватил за футболку Азара,

Алонсо – за накладку: грубо сыграл против Паулиньо.

Напомним, "Бавария" на выезде обыграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 финала ЛЧ. Мюнхенская команда победила и на выезде.