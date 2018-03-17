На Паралимпиаде-2018 лыжник пополнил копилку сборной Украины очередной медалью

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Паралимпийских играх-2018 украинский лыжник Максим Яровой завоевал еще одну награду — пополнил копилку сборной Украины бронзовой медалью.

Украинец финишировал третьим в лыжной гонке на 7,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, говорится на официальном сайте соревнований.

Паралимпийца опередил Син Е Хюн из Южной Кореи и американец Даниэль Кноссен.

После достижения Ярового в Пхенчхане в активе сборной украинского государства 21 награда — шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых, она занимает пятое место в общекомандном зачете.

Напомним, Паралимпиада-2018 открылась 9 марта, церемония ее закрытия назначена на 18 число. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 спортсменов из Украины. Ранее сообщалось, что на Играх Максим Яровой завоевал вторую золотую медаль для нашей страны.