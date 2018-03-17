Скандал в "Динамо". Шовковский пообещал "стереть в порошок" Хачериди и указал ему на дверь

Экс-капитан киевского "Динамо" Александр Шовковский резко отреагировал на отказ защитника киевлян Евгения Хачериди выйти на замену в ответном матче 1/8 Лиги Европы против римского "Лацио".

"Мне во время своей профессиональной карьеры приходилось проходить через множество разных ситуаций. Были моменты, когда приходилось играть с высокой температурой. Были игры, когда выходил на футбольное поле с повреждениями. Помню, как вышел на игру с "Металлистом" со сломанным указательным пальцем на левой руке четыре дня назад в предыдущем матче. Помню, как в матче с "Брондбю" игрок датской команды мне чуть скальп шипами бутсы не снял, и кровь минут десять остановить не могли, но я доиграл игру до конца. Помню чемпионат мира-2006, где играл с металлом в ключице и постоянной болью. И что иногда это играло против меня и против команды. Но чтобы отказаться выйти на поле?

Скажу следующее. При мне, когда я еще играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стер. Женя, наверное, уже забыл, как после его очередного удаления в домашнем матче, где он одну из желтых карточек получил за разговоры с арбитром, я предупредил и сказал, что если такое еще раз повторится и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части! Да что он о себе возомнил?

Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, к таким отношением к своим партнерам и наконец, таким отношением к самому себе не место в команде "Динамо" Киев!", — написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Напомним, 15 марта в ответном матче 1/8 Лиги Европы в Киеве между между киевским "Динамо" и римским "Лацио" подопечные Александра Хацкевича пропустили два безответных мяча и вылетели из турнира.