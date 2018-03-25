"Заводит больше всех". Ломаченко назвал своего самого желанного соперника

Бюджет боя с Майки Гарсия может составить 10 миллионов долларов.
Для чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко боксер Майки Гарсия является наиболее желаемым соперником.
Как отметил украинский боксер, на встречу с этим бойцом нужно потратить очень много денег, которые пока что никто не собирается давать.
"Майки Гарсия меня заводит больше всех. Он — №1 в этой весовой категории, он — один из претендентов на звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории, и он непобедим.
Чтобы с ним встретиться нужны деньги, которые он хочет, чтобы ему заплатили. Я думаю, он хочет от 3 до 5 миллионов долларов. Сейчас ему этих денег никто не даст, потому что телевидение не выделит столько. Если ему нужно дать 3-5 миллионов, мне два, ну и промоутеры должны заработать. Вот и получается, что бюджет боя будет 10 миллионов долларов", — заявил Ломаченко.
Напомним, ранее Ломаченко рассказал, кого видит своими соперниками в легком весе.