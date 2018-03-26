Роналду грозит длительное заключение: стала известна причина

Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду обвиненяется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Как сообщает Mundo Deportivo, эксперты, привлеченные для проверки тех случаев, в которых адвокаты не видят каких-либо махинаций, признали в них нарушение налогового законодательства Испании.

Теперь у Роналду есть два варианта: признать свою вину и компенсировать все то, что недополучила испанская казна плюс немалый штраф, либо продолжать отстаивать свою невиновность с риском оказаться за решеткой на 10 лет, если он все же будет признан виновным.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду задумался о переходе в китайский клуб.