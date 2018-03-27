Болельщики прямо на футбольном поле зацеловали Роналду, чем сорвали матч, видео

Во время матча между сборными Португалии и Голландии с Криштиану Роналду случился курьезный эпизод.

Один из футбольных болельщиков выбежал на поле, подбежал к звездному португальцу из "Реала" и поцеловал его.

Как оказалось, на такой смелый поступок решился швейцарский комик Кармин. Сразу за ним выбежал на поле его коллега Самир Алик, который тоже поцеловал Роналду.

Инцидент произошёл на 62-й минуте. Главный арбитр встречи Рудди Букке был вынужден остановить матч.

Сборная Голландии одержала крупную победу над командой Португалии со счётом 3:0.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду грозит длительное заключение.