Смерть болельщика на стадионе во Львове: футболисты "Карпат" посвятили ему победу

Болельщик львовского футбольного клуба "Карпаты", который пришел сегодня на стадион посмотреть на поединок своей команды против одесского "Черноморца" в рамках украинской Премьер-лиги, умер на стадионе во время матча.

"В перерыве одному из болельщиков, Владиславу Мельнику 1968 года рождения, понадобилась срочная врачебная помощь. Практически на протяжении всего второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора в карету "скорой", что подъехала прямо к трибунам. К сожалению, спасти мужчину не удалось", – говорится в сообщении на официальном сайте ФК "Карпаты".

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Карпат".

Президент клуба Олег Смалийчук отметил, что победу клуб посвящает ушедшему из жизни во время матча болельщику. Он добавил, что команда возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами.

Напомним, болельщики сборной России по футболу на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге перед матчем с командой Франции вывесили баннер, посвященный жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.