Россию лишили крупного спортивного соревнования

В следующем сезоне в российской Тюмени не запланировано проведение этапа Кубка мира по биатлону.

Такое решение было принято Международным союзом биатлонистов (IBU).

В 2017 году тюменский этап по политическим причинам и соображениям безопасности игнорировали американские, чешские и украинские спортсмены.

А уже в сезоне-2018/19 Кубок Мира стартует в словенской Поклюке, а завершится в норвежском Холменколлене.

Полностью расписание Кубка мира 2018/2019 выглядит так:

30 ноября - 9 декабря. Поклюка (Словения)

10 - 16 декабря. Хохфильцен (Австрия)

17 - 22 декабря. Нове Место (Чехия)

07 - 13 января. Рупольдинг (Германия)

21 - 27 января. Антерсельва (Италия)

04 - 10 февраля. Кэнмор (Канада)

11 - 17 февраля. Солт-Лейк-Сити (США)

18 - 24 марта. Холменколлен (Норвегия).

Чемпионат мира

7 - 17 марта. Эстерсунд (Швеция).

Напомним, ранее в НОК заявивли о том, что украинские спортсмены временно не будут посещать международные турниры по всем видам спорта на территории РФ.