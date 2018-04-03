Скандальный российский спортивный комментатор попал в базу "Миротворца"

Скандально известный российский комментатор Дмитрий Губерниев попал в базу преступников центра "Миротворец", свидетельствует информация, размещенная в разделе "Чистилище".

Спортивного журналиста обвиняют в нарушении украинской границы и участии в пропагандистских мероприятиях, организованных Россией. "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии Крыма", — сказано в сообщении.

В центре отметили, что Дмитрий Губерниев работал ведущим на концерте "Дни Москвы в Севастополе" в 2014 году.

Напомним, ранее базу "Миротворца" пополнил российский актер, руководитель академического московского театра "Сатирикон" Константин Райкин. Позже в "чистилище" попала глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.