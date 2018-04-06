"Арсенал" разгромил ЦСКА, "Атлетико" победил "Спортинг". Результаты 1/4 Лиги Европы, фото, видео

6 апреля 2018, 00:01

В первых матчах четверьфинала фавориты все букмекеров одержали домашние победы разной степени убедительности

  • "Канониры" не оставили шансов ЦСКА, сняв вопросы о победителе еще в 1 тайме. (Reuters)
  • Команда Диего Симеоне не без труда одолела неуступчивый португальский "Спортинг". Reuters
  • Чиро Имобиле поставил точку в сверхрезультативном матче своей команды против австрийского "Ред Булл". (Reuters)

 Лига Европы, 1/4 финала. Первые матчи

Команда Арсена Венгера без особых усилий разгромила московский ЦСКА, судя по всему, решив исход двухматчевого противостояния  еще в первом тайме. Ляказетт и Рэмзи оформили по дублю в ворота Акинфеева уже к 35-й минуте. Месут Озил отдал две результативные передачи.

Последний раз лондонцы забивали 4 мяча в первом тайме в еврокубковом матче 14 лет лет назад - "канонирам" удалось подобное в декабре 2004 года в матче Лиги чемпионов против "Русенборга". Тогда матч завершился со счетом 5:1.

Арсенал (Англия) – ЦСКА (Россия) 4:1
5 апреля, "Эмирейтс"
Голы: 1:0 – 9 Рэмзи, 1:1 – 15 Головин, 2:1 – 23, пенальти Ляказетт, 3:1 – 28 Рэмзи, 4:1 – 35 Ляказетт.
Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Рэмзи, Джака, Уилшер (Эль-Ненни, 74), Озил, Мхитарян (Ивоби, 61), Ляказетт (Уэлбек, 74).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Березуцкий, Натхо (Миланов, 74), Кучаев, Вернблум, Дзагоев (Витиньо, 65), Головин, Муса (Хосонов, 83).
ПредупрежденияДзагоев (31), Муса (51), Джака (57), Щенников (58), Акинфеев (74), Бельерин (78).

 

РБ Лейпциг (Германия) – Марсель (Франция) 1:0 (1:0, 0:0)
5 апреля, "Ред Булл Арена Лейпциг"
Гол: 1:0 – 45 Вернер.
РБ Лейпциг: Гулачи, Упамекано, Конате, Клостерманн, Форсберг (Забитцер, 83), Лаймер (Бернардо, 74), Кейта, Демме, Брума, Огюстен (Кампль, 70), Вернер.
Марсель: Пеле, Камара, Сакаи, Амави, Сарр, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Сансон, Пайет (Лопес, 86), Окампос, Митроглу (Жермен, 80).
Предупреждения: Лаймер (15), Камара (20), Сарр (67).

Атлетико (Испания) – Спортинг (Португалия) 2:0 (2:0, 0:0)
5 апреля,  "Ванда Метрополитано"
Голы: 1:0 – 1 Коке, 2:0 – 40 Гризманн.
Атлетико: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Сауль, Габи, Коке, Корреа (Гамейро, 53), Диего Коста (Парти, 87), Гризманн (Витоло, 90).
Спортинг: – Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Рубен Рибейру, 80), Пиччини, Матье, Фернандеш (Монтеро, 87), Вильям Карвалью (Акунья, 45), Желсон Мартинш, Батталья, Руис, Дост.
Предупреждения: Сауль (25), Коэнтрау (56), Пиччини (57), Савич (63), Дост (72), Коке (81).

Полузащитник "Атлетико" Коке открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Спортинга" уже на 22-й секунде – 26-летний хва забил самый быстрый гол в истории мадридского клуба в европейских турнирах. Точку в матче поставил Гризманн.

Лацио (Италия) – Ред Булл (Австрия) 4:2 (1:1, 3:1)
5 апреля, "Стадио Олимпико"
Голы: 1:0 – 8 Лулич, 1:1 – 30, пенальти Бериша, 2:1 – 49 Пароло, 2:2 – 71 Минамино, 3:2 – 74 Фелипе Андерсон, 4:2 – 76 Иммобиле.
Лацио: Стракоша, де Врей, Раду, Баста (Габаррон, 65), Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Пароло, Лейва, Иммобиле (Кайседо, 85).
Ред Булл: Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Вольф, 82), Самассеку, Шлагер, Бериша, Гульбрандсен (Минамино, 70), Дабур.
Предупреждения: Баста (28), Лулич (30), Пароло (45), Шлагер (83), Самассеку (83).

 

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