УЕФА завел дело на итальянскую "Рому" из-за флага "ДНР"

УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении вывешенного на трибунах болельщиков флага "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и украинским "Шахтером".

Об этом говорится в официальном письме УЕФА, сообщает пресс-служба Федерация футбола Украины. В письме отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

Производство открыто по пункту "провокационное поведение политического, идеологического религиозного или оскорбительного характера". Также возбуждено дело за использование пиротехники и затягивание времени болбоями.

Ранее ФФУ также направила обращение к FARE с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

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