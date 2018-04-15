"Мы х**ню играли" Игроки "Шахтера" жестко высказались после поражения от "Динамо"

В 27-м туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове уступил "Динамо" 0:1. Футболисты "Шахтера" прокомментировали обидное поражение от извечных соперинокв.

"Просто мы хе**ю играли, вот мы и начали… У нас какая-то полупаника была. "Динамо" — с победой. Молодцы, хорошо играли", — заявил защитник "горняков" Ярослав Ракицкий.

"Наверное, за все то время, что я в "Шахтере", это была самая невыразительная наша игра. Фактически играли минут семь в конце первого тайма, а все остальное время непонятно что делали. В предыдущих поединках было желание, борьба, а сегодня какая-то расслабленность. Не знаю, чем это можно объяснить. Но виновата вся команда, нельзя так безответственно выходить на матч. Надо поговорить и сделать выводы", — добавил голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Напомним, ранее Паулу Фонсека обвинил подопечных в слабой игре после обидного поражения.