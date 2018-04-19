Бернард подписал контракт с итальянским грандом - СМИ

Бразильский полузащитник-легионер и один из лидеров донецкого "Шахтера" Бернард подписал предварительный контракт с клубом итальянской серии "А" − "Миланом"

Такую информацию со ссылкой на собственные источники опубликовали журналисты портала "FutbolArena". О размере зарплаты Бернарда в новом клубе пока ничего не известно

На данный момент полузащитник находится на лечении в Бразилии. В нынешнем сезоне футболист отыграл за "Шахтер" 29 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал четыре голевых паса.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Бернард уже подписал контракт с турецким грандом – "Бешикташем".