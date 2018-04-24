Полуфинал Лиги чемпионов. Анонс битвы "Ливерпуль" — "Рома"

Во вторник, 24 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. В Англии "Ливерпуль" будет принимать итальянскую "Рому".

В предыдущем раунде Лиги чемпионов "Рома" сотворила настоящую сенсацию, обыграв дома каталонскую "Барселону" со счетом 3:0. "Ливерпуль" по сумме двух встреч справилья с "Манчестер Сити", который многие считали одним из фаворитов ЛЧ.

В сегодняшнем поединке "Рома" не даст "Ливерпулю" играть в своей излюбленной манере, не будет открывать зоны, как делал это "Манчестер Сити". Можно предположить, что в данном матче не будет много голов, а футбол будет более прагматичным, пишет football.ua.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Кариус — Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.

"Рома": Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман, Наингголан — Перотти, Джеко, Ундер.

Не сыграют: Лаллана, Матип, Джан — Карсдорп, Дефрель.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "После начала матча Салах быстро поймет, что это уже не его партнеры по команде. А потом отреагирует так, как это обычно делает. У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого. Для "Ромы" полуфинал — особенное достижение, как и для нас. Это уникальные моменты. Если вы не способны наслаждаться ими, с вами что-то не так".

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо: "Ливерпуль" нельзя сравнить ни с одним из наших соперников в чемпионате, он отличается и от "Барселоны". Это классная по меркам Лиги чемпионов команда. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в свой футбол и навязать свой стиль. Мы хотим выжать максимум из потенциальных слабых мест "Ливерпуля".

"Не хочу говорить о нашем составе. Мы наработали две игровых модели — с четырьмя защитниками и с тремя. Решение приму позже. Главное — это наша философия. Я не хочу глубоко обороняться, если только нас не вынудят. Идея в том, чтобы команда сохраняла компактность. Все перемещения зависят от местонахождения мяча на поле ".

Поединок начнется в 21:45, арбитр встречи – Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на канале "Футбол 1".