Полуфинал Лиги Европы. Анонс первых матчей и котировки букмекеров

В четверг, 26 апреля, состоятся первые матчи полуфинала Лиги Европы. В одном из них лондонский "Арсенал" примет испанский "Атлетико".

"Арсенал" проводит свой худший сезон в Премьер-лиге с сезона-1994/1995, однако во втором по значимости еврокубковом турнире выглядит достойно. Плюс дополнительным стимулом для "канониров" не только дойти до финала, но и выиграть турнир, стало решение Арсена Венгера по окончании сезона покинуть клуб, в котором он проработал 22 года. К слову, "Атлетико" тоже хочет преподнести трофей Лиги Европы в качестве подарка своей легенде при расставании — Фернандо Торресу, для которого этот сезон в составе "матрасников" станет последним.

К сожалению для поклонников "Арсенала", их команда подходит к очень важному матчу не в оптимальном состоянии. Против "Атлетико" точно не сыграют Мхитарян, не успевший восстановиться, Эльнени и Колашинац, плюс сомнения вызывают кондиции Чеха, Уилшира и Озила, пишет football.ua.

Не все идеально и у "Атлетико". Диего Симеоне точно не сможет рассчитывать на Филипе Луиса и Хуанфрана, однако есть и приятная новость для поклонников "кольчонерос" — Диего Коста, участие которого в первом полуфинальном матче тренер команды категорически отрицал, восстановился раньше срока и включен в список футболистов, вылетевших в Лондон.

Арсен Венгер, тренер "Арсенала": "Нам предстоит встретиться с очень сильной командой. Командой, у которой нет явных слабых мест, но которая при этом наказывает соперника за малейшую слабость. Не могу сказать, что я во что бы то ни стало хочу выиграть Лигу Европы. Я просто всегда на протяжении всей своей карьеры стремился выиграть каждый матч. Хочу выиграть у "Атлетико", затем у "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге. И так будет всегда".

Диего Симеоне, тренер А"тлетико": "С тех пор, как я приехал в Мадрид, команда стала значительно сильнее. По мере того, как мы поднимали планку, критики тоже становилось больше. Я доволен нашим нынешним уровнем. Надеюсь, мы сможем психологически раскованно сыграть на стадионе, где "Арсенал" очень силен. Потребуется смелость, чтобы выйти в финал. Когда речь заходит о Венгере, то первое, что приходит на ум, — это восхищение. Ему пришлось изобретать себя заново. Я считаю себя молодым тренером, хочу наблюдать за ним и учиться у него. Он занял удивительную нишу в футболе".

В победу хозяев букмекерские контора верят больше. Так bwin принимает ставки на это событие с коэффициентом 2,6. Победа "Атлетико" оценивается в 2,8. Ничейный исход — 3,25.

William Hill на успех "канониров" принимает ставки с коэффициентом 2,45, а на победу испанцев – те же 2,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,1.

Букмекерская контора Parimatch оценивает победу "Арсенала" коэффициентом 2,55. Победа "Атлетико" оценивается Parimatch в 2,95, а ничья – 3,25.

Матч начнется в 22:05. Арбитр – Клеман Турпен (Франция). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

В другом полуфинале жребий свел "Марсель" и "РБ Зальцбург" — команды, которые большинство специалистов не рассчитывали увидеть на этой стадии турнира.

Во Франции можно ожидать яркого зрелища как в первом матче, так и в ответном. В "Марселе" австрийцам явно придется нелегко, ведь хозяева в нынешнем розыгрыше делают ставку именно на домашние матчи, и устоять на Велодроме удалось лишь… "РБ Зальцбург" на групповом этапе (0:0). При этом можно вспомнить и о том, что еще ни одной команде из Австрии не удалось распечатать ворота провансальцев в официальном поединке.

Сильной стороной "Зальцбурга" является характер команды, которой неоднократно удавалось отыгрываться, проигрывая по ходу встречи. Что же касается результативности, то девиз, размещенный на эмблеме "Марселя": "Вперед, к цели!" вполне подходит обеим командам. Порой такая целеустремленность вредит, поскольку особой надежностью оборона ни той, ни другой команды похвастаться не может (главное слабое место "Марселя" – стандарты и дальние удары, поскольку второй вратарь Пеле явно уступает по классу травмированному Манданда).

Марко Розе, тренер "РБ Зальцбург": "Мы хотим сыграть так, чтобы 67 000 зрителей, которые будут болеть против нас, ничем не смогли помочь Марселю. Мы уважаем нашего соперника, но ни в коем случае не боимся его. Сила нашей команды — в ее единстве. Все одиннадцать футболистов, выходящих на поле, одинаково важны и действуют как единое целое. Если так будет в Марселе — то мы сможем добиться нужного результата".

Руди Гарсия, тренер "Марселя": "Мне бы хотелось, чтобы поединок против Зальцбурга напоминал встречу с Лейпцигом в четвертьфинале. Чтобы наша команда показала, что может пропустить, но забьет намного больше. "Зальцбург" – непростой соперник. В групповом турнире они смогли обыграть нас в Австрии и не позволили обыграть себя во Франции. К тому же они опережают нас в рейтинге УЕФА… Однако теперь мы очень хорошо их знаем, и попробуем доказать, что апрельская версия Марселя намного сильнее той, с которой они встречались осенью".

Фаворитом по мнению букмекеров является "Марсель". На победу хозяев bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Победа "Зальцбурга" оценивается в 4,75. Ничейный исход — 3,9.

William Hill на успех французов принимает ставки с коэффициентом 1,73, а на победу австрийцев – 4,5, а ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,8.

Букмекерская контора Parimatch оценивает победу "Марселя" самым выгодным коэфициентом — 1,74. Победа "РБ Зальцбург" оценивается Parimatch в 4,7, а ничья – 4.

Начало поединка в 22:05. МАрбитр – Уильям Коллум (Шотландия). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

Напомним, 12 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.