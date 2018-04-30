Павелко раскритиковали за предложение отдать "Динамо" в "другие руки"

30 апреля 2018, 21:25

Президенту ФФУ намекнули судом.

Футбольное сообщество подвергло резкой критике заявления, сделанные президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко в своем недавнем скандальном интервью. Авторитетный футбольный эксперт Артем Франков раскритиковал недавние высказывания главы ФФУ Андрея Павелко, где он заявлял о том, что владелец футбольного клуба Динамо Киев Игорь Суркис одалживает деньги у олигархов на содержание клуба, а потом их не отдает.

"Что касается "Динамо" и того, что Игорь Суркис окучивает олигархов, стреляет у них крупные суммы на содержание клуба, а потом не возвращает. Это уж на уровне "развернул кулак и в морду"! Иначе – в суд", - заявил Франков.

"Пусть Павелко назовет того олигарха или "олигарха", у кого Суркис взял деньги и вовремя не отдал. Без конкретных фамилий и имен это не более чем словесный понос человека, который уничтожает, убивает всё, к чему прикасается. Человека, для которого лживый пафос и личные амбиции значат всё, а футбол – ничего", - отметил эксперт.

Также он прокомментировал предложение Павелко отдать Динамо Киев в "другие руки".

"Динамо" досталось Суркисам бесплатно и они теперь жируют за счет знаменитого клуба? Уж ты, моя лапочка… В 1993 году Павелко еще пешком под стол ходил, а когда он вкладывался в строительство ночного клуба, Суркисы тратили на "Динамо" миллионы", - отметил Франков.

"Андрей Васильевич, ты сколько своих средств вложил в футбол? А сколько вкладываешь сейчас? "Динамо" действительно досталось Суркисам бесплатно. Со своими немаленькими долгами, с прогнившим стадионом, где под трибунами бегали крысы, с базой на два кривых поля и старое двухэтажное здание, фактически советской общагой. За это время они, вражины этакие, построили 9 полей с подогревом, новое здание базы на 12 тысяч квадратных метров, манеж, детско-юношескую школу на Нивках – снова новое здание, снова поля. За свой счет, не за государственный! В "Динамо", помимо академических групп всех возрастов, занимается футболом до полутора тысяч детей", - добавил эксперт.

Он также отметил, что заявления Павелко о якобы плохой подготовке стадиона "Динамо" имени Лобановского к проведению финала Женской Лиги Чемпионов являются просто "бредом". "Стадион "Динамо" имени Лобановского якобы плохо подготовился к финалу Женской Лиги чемпионов. Ну, это вообще конченый бред. Никто в УЕФА не требовал накрытия трибун и никто не мог такого обещать – потому что конструкция стадиона этого не позволяет, это было бы попросту опасно для зрителей!", - сообщил Франков.

"Зато "Динамо" вложило в ремонт и без того вполне пригодного к игре стадиона 20 миллионов гривень – в замену кресел, ремонт туалетов, дорожек и так далее. Хотел бы я знать, сколько Павелко и его организация вложат в ремонт "Олимпийского"! Например, перестанет ли протекать крыша, из-за чего вода льется прямиком в ВИП-ложи (извините, рассказывали!), о которых он так заботится. Понимаю, тут речь идет исключительно о государственных, народных деньгах. Ох, интересно будет послушать их отчет, куда именно эти денежки будут вложены!", - отметил футбольный эксперт.

Напоминим, на прошлой неделе на сайте "Динамомания" вышло обширное интервью вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

В разговоре с одним из руководителей УЕФА журналисты затронули тему многочисленных скандалов, связанных с ФФУ, и возможных негативных последствий от них для всего украинского футбола. 

"Те ошибки, которые, на мой взгляд, делают руководство ФФУ и ее Исполком, позорят в полном смысле этого слова украинское руководство и убивают перспективы развития украинского футбола. Футбол должен объединять, а не разъединять. Я говорю об этом впервые, но не в силу того, что я не уважаю народных депутатов и не в силу того, что я против их участия в популяризации футбола. Я против политизации футбола. А сегодня Федерация фактически превратилась в политическую структуру, где популизм правит балом, где абсолютно отсутствует здравый смысл, где на сегодняшний день нет места морали, нравственности и этике по отношению к своим членам. Которые десятки лет верой и правдой служили развитию футбола. Как говорится на украинском языке – это "ганебна iсторiя", последствия которой будут очень плохими", – в чаcтности, заявил Григорий Суркис.

Вице-президент УЕФА отметил, что европейский футбольный союз следит за тревожными тенденциями в ФФУ и наверняка сделает серьезные выводы о том, каким образом действующий президент федерации Андрей Павелко пытается монополизировать всю власть в украинском футболе. В ответ на это президент ФФУ Андрей Павелко ответил своим "интервью", в котором, по мнению многих футбольных экспертов, позволил себе слишком эмоциональные и голословные заявления в адрес ФК "Динамо Киев" и вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять