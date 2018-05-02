Стадионы ЧМ-2018 по футболу: московский "Открытие Арена"

С 14 июня по 18 июля 2018 года в России пройдет Чемпионат мира по футболу-2018.

"Открытие Арена" (некоммерческое название — Стадион "Спартак") — стадион в Москве, домашний стадион футбольного клуба "Спартак" (Москва).

Во время чемпионата мира на "Спартаке" пройдут 4 матча группового этапа и 1 матч 1/8 финала: Аргентина - Исландия (16 июня), Польша – Сенегал (19 июля), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия-Бразилия (27 июня), и 3 июля состоится матч 1/8 финала.

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