"Атлетико" минимально обыграл "Арсенал", а "Зальцбург" - "Марсель". 1/2 финала Лиги Европы. Фото, видео

"Атлетико" обыграл "Арсенал" в 1/2 финала Лиги Европы (1:0, 2:1 по сумме двух матчей) и прошел дальше.

Мадридский клуб сыграет в финале турнира в третий раз за последние восемь лет. Два предыдущих раза "Атлетико" брал трофей (2009/10, 2011/12).

В сезоне-2011/12, когда "матрасники" обыграли "Атлетик" (3:0), команду уже тренировал Диего Симеоне – это его 2-й финал ЛЕ в карьере и 4-й еврокубковый (еще дважды "Атлетико" под его руководством доходил до финала Лиги чемпионов).

Лига Европы, 1/2 финала, ответные матчи

"Атлетико" (Испания) – "Арсенал" (Англия) 1:0

3 мая, "Ванда Метрополитано"

Гол: 1:0 – 45 Диего Коста.

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 74), Парти, Сауль, Габи, Коке, Диего Коста, Гризманн.

"Арсенал": Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Уилшер (Мхитарян, 68), Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

Предупреждения: Уилшер (42), Габи (52), Монреаль (58), Сауль (71), Диего Коста (78), Мустафи (78).

Первый матч – 1:1.

Во втором полуфинале потребовалось дополнительное время – "Ред Булл Зальцбург" в основное время победил 2:0, как и "Марсель" в первой игре, а в дополнительное время гол защитника Роланду после розыгрыша углового вывел французов в финал.

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

"Ред Булл" (Австрия) – "Марсель" (Франция) 2:1

3 мая, "Ред Булл Арена"

1:0 – 53 Эдара, 2:0 – 65, автогол Сарр, 2:1 – 116 Роланду.

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер (Понграчич, 97), Лайнер, Чалета-Цар, Эдара, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Бериша, Гульбрандсен (Хван Хи Чхан, 69), Дабур.

"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Амави, Пайет, Луис Густаво, Окампос, Лопес (Замбо-Ангисса, 66), Товен, Сансон (Роланду, 101), Жермен (Н'Жи, 84).

Предупреждения: Сарр (35), Лопес (39), Рами (57), Эдара (75), Жермен (77), Рамальо (84), Пайет (84), Чалета-Цар (94), Амави (100), Роланду (116), Дабур (117), Пеле (120).

Первый матч– 0:2.

Напомним, накануне определились оба финалиста Лиги Чемпионов - в первом полуфинале "Реал" сумел пройти "Баварию", а во втором "Ливерпуль" с трудом прошел "Рому".