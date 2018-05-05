"Шахтер" - "Заря" 2:1. "Горняки" вырвали победу на последних минутах: видео

В заключительном субботнем матче 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Шахтер" обыграл "Зарю" и оторвался от "Динамо" на 5 очков.

"Горняки" открыли счет в первом тайме после гола Факундо Феррейры. Однако после перерыва "Заря" отыгралась благодаря голу Юри, который подставил голову под удар Максима Лунева. И на 89-й минуте Тайсон после сольного прохода принес своей команде победу.

Матч в Харькове завершился победой горняков - 2:1. Теперь "Шахтеру" достаточно в следующем туре обыграть "Верес", чтобы стать чемпионом Украины.

Напомним, новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать сын экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу — Разван. Сейчас Разван Луческу трудится на посту главного тренера греческого ПАОКа, однако может сменить Паулу Фонсеку на посту рулевого чемпионов Украины.