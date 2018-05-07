У Роналду серьезная травма

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил серьезную травму во время матча с "Барселоной" и из-за повреждения вынужден покинуть поле.

"Состояние Криштиану не очень, однако не думаю, что травма оказалась сложной, хотя его лодыжка немного опухла. Завтра узнаем, насколько все серьезно, однако он сказал мне, что все не так уж и плохо", — цитирует слова главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана El Chiringuito TV в Twitter.

Перед тем, как получить травму, Роналду успел забить гол "Барселоне". Впрочем, это не помогло "Реалу" одержать победу: матч завершился со счетом 2:2.

Напомним, "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018 и сыграет в Киеве с "Ливерпулем".