Фонсека оценил игру "Шахтера" против "Динамо" в финале Кубка Украины: "горняки" были лучше

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его команда в финальном матче Кубка Украины против киевского "Динамо" заслуженно выиграла.

"Горняки" все 90 минут были лучше и ближе к забитым мячам, рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте "Шахтера".

"Прежде всего отмечу отличное зрелище: полный стадион, фантастическая атмосфера, болельщики поддерживали свои команды — великолепный праздник! Соперники уважали друг друга, не возникло конфликтов и проблем", — отметил специалист.

Фонсека подчеркнул, что "первый тайм получился тактическим и без явных голевых моментов, а второй "Шахтер" во всех аспектах провел сильнее "Динамо". "Уверен в абсолютной закономерности нашей победы", — добавил тренер.

Напомним, финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" прошел вечером 9 мая в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", он завершился со счетом 0:2. Узнать больше о противостоянии можно здесь.