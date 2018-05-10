Финал Кубка Украины. Хацкевич рассказал об ошибках "Динамо" в игре с "Шахтером"

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что его команда в финальном матче Кубка Украины против донецкого "Шахтера" допускала необоснованные ошибки.

Динамовцы "начали сами отдавать мяч уже после минуты 20-й", рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте столичного клуба.

"План на игру был больше контролировать мяч. "Шахтер" давал нам пространство, и в первые 20 минут все было нормально, а потом началась какая-то спешка, было много длинных передач. Хотя просили больше менять акцент атаки", — отметил специалист.

По его словам, нельзя сказать, что "горняки" оказывал сильное давление на ворота киевлян. "У нас тоже было достаточно моментов даже после двух пропущенных мячей. Но класс есть класс. Надо смотреть правде в глаза… уровень мастерства команды соперника... был выше, они свои моменты реализовали. Мы, к сожалению, свои моменты не реализовали", — добавил Хацкевич.

Напомним, финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" прошел вечером 9 мая в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", он завершился со счетом 0:2. Узнать больше о противостоянии можно здесь.