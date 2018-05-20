"Мир и любовь". Криштиану Роналду показал нежное фото со своей девушкой

Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен в обнимку со своей девушкой — моделью из Испании Джорджиной Родригес.

Нежный снимок футболист опубликовал на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше шести миллионов лайков.

"Мир и любовь", — подписал фото спортсмен.

Напомним, СМИ писали, что Джорджина Родригес беременна и готовится родить Криштиану Роналду четвертого ребенка (у футболиста есть трое детей, предположительно, их родили суррогатные матери). В конце апреля девушка похвасталась бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.