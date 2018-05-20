"Поджопник" Ракицкому и воинственный Малышев. Что осталось за кадром битвы "Динамо" — "Шахтер"

В субботу, 19 мая, в Киеве "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1 в матче, который уже ничего не решал.

Отметим, что в концовке встречи Веллингтон Нем пошел в грубый подкат против Виктора Цыганкова, после чего между игроками обеих команд началась потасовка, к которой присоединились болельщики, выскочившие с трибун на поле.

Арбитр поспешил дать финальный свисток и футболисты в сопровождении фанатов отправились в подтрибунное помещение. Впоследствии защитник "горняков" Ярослав Ракицкий получил пинок по пятой точке от одного из фанатов "Динамо".

В сети появилось видео, на котором запечатлен этот момент.

Вот как сам Ракицкий прокомментировал этот эпизод в интервью каналу "2+2": "Получил поджопник. Нормально, это болельщики. Предложил ему выйти один на один, он убежал в толпу".

Кроме того, еще один игрок донецкого "Шахтера" Максим Малышев не смог оставить без внимания оскорбления и жесты болельщиков Динамо и призывал одного из них выйти на поле.

Если бы рядом не оказалось стражей порядка, то на кромке поля вполне могла образоваться драка.