Украина победила в Чемпионате мира ISKA-2018, который состоялся при поддержке Sport Life

21 мая 2018, 14:40

Украинские спортсмены получили 101 медаль.

По результатам соревнований сборная Украины заняла первое общекомандное место на Чемпионате мира по кикбоксингу, завоевав 47 золотых, 32 серебряные и 22 бронзовые медали.

В первом фитнес-центре с профессиональным бокс-клубом Sport Life Черниговская, состоялась официальная пресс-конференция руководителей группы компаний Sport Life и Федерации Украины по кикбоксингу.

В ходе пресс-конференции медалисты сборной Украины по кикбоксингу поделились своими впечатлениями от участия в чемпионате, рассказали свои планы на ближайшее будущее и провели открытую тренировку на профессиональном ринге фитнес-клуба.

"В этом году Чемпионат мира по кикбоксингу - это безупречно организованное спортивное событие! Мы поддерживаем спортивные соревнования в Украине любого уровня. Мы считаем, что спорт - это та вещь, которая начинается в дошкольных учреждениях с физкультуры, продолжается в школе, в институте, на дальнейшем трудовом пути. И приводит к тому результату, который мы видим сегодня. Спортсмены - это лицо страны, показатель уровня его развития! Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы проводить чемпионаты на максимально высоком уровне. И мы продолжим участвовать в любых спортивных соревнованиях и международных событиях". - отметил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов.

Дмитрий Екимов также рассказал о планах развития сети фитнес-клубов Sport Life: "Наши планы очень амбициозные, к 2020 году мы намерены расширить нашу сеть до 150 фитнес-клубов. На сегодняшний день уже 57 клубов нашей сети стали тренировочно-соревновательной базой для спортсменов-представителей более 50 видов спорта. Сейчас мы активно развиваем франчайзинговую программу. Даем людям оборудование, торговую марку, процедуры, как управлять фитнес-клубом. Мы помогаем начать небольшой бизнес в небольших городах. А с конца этого года начинаем лизинговую программу, когда основные активы, которые нужны фитнес-клубу, мы будем предоставлять людям в лизинг. Чтобы физкультура была не только частью столичной картины или города-миллионника. Чтобы она присутствовала в небольших городах и давала молодым людям возможность себя проявить. Сотни тысяч людей посещает наши фитнес-клубы. И мы рады, что смогли стартовать такую ​​индустрию в Украине и достичь таких результатов".

"Мы совместно с Министерством молодежи и спорта смогли провести и продемонстрировать высокие результаты на Чемпионате благодаря нашим партнерам, тренерам, а главное - благодаря молодым, амбициозным и перспективным спортсменам! Наша команда - молодая, но она имеет большой потенциал для того, чтобы приобретать новые награды и преодолевать свой профессиональный путь без препятствий", - со своей стороны добавил Олег Мандзюк, президент Федерации кикбоксинга Украины "ISKA".

Мандзюк также отметил значительные старания спортсменов:
"Я поздравляю Украину с такими высокими результатами на Чемпионате мира по кикбоксингу. Спасибо всем спортсменам и тренерам за вашу профессиональную подготовку, по мотивированность, а главное - за яркую борьбу на соревнованиях! В Чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из 30 стран. Они делились с нами своим восторгом от нашей столицы, нашей страны. А телевизионные трансляции вызвали ажиотаж во всех странах Европы и мира!"

А заместитель Министра молодежи и спорта Украины Ярослав Войтович подчеркнул важность этих соревнований для нашей страны: "Чемпионат мира по кикбоксингу впервые прошел в Украине - и это не просто спортивное событие, это очень важный шаг вперед в развитии нашего государства. Украине представилась уникальная возможность проявить себя на мировой арене, как государству, способному принимать на своей территории соревнования мирового уровня и демонстрировать собственные высокие спортивные результаты.

Во время пресс-конференции также был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве между группой компаний Sport Life и Федерацией кикбоксинга Украины "ISKA".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять