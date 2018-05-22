Скандал в украинском футболе: в полиции назвали число клубов, попавшихся на договорняках

22 мая 2018, 17:18

Завершенилась спецоперация по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей.

В Украине расследуют дело о договорных матчах

Представители пяти разных групп, которые многие годы организовывали договорные футбольные матчи в Украине, платили от 30 до 100 тыс. грн игрокам, арбитрам и собственникам клубов за обеспечение "нужного" исхода футбольных поединков, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он сообщил о завершении фундаментальной полицейской спецоперации по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей.

По словам министра, Департамент защиты экономики Национальной полиции более двух лет вел наблюдение и документировал активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей с заранее фиксированным результатом.

"Для получения "правильного" счета в матче использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, собственников клубов до запугивания и угроз. Суммы "вознаграждения" за нужный результат — победу или ничью — составляли от 30 до 100 тыс. грн", — написал Аваков в в Facebook.

"Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии, и получали огромные прибыли. Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах своеобразный "футбольный бизнес" приносил организаторам до 5 миллионов долларов ежегодно", — утверждает министр.

Как отметил Аваков, по информации следствия, в деятельность этих 5 организованных групп было вовлечено 35 футбольных клубов из 10 областей Украины.

"В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам", — сообщил Аваков.

По его словам, сегодня оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели 40 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) Уголовного кодекса Украины.

Как говорится в сообщении на сайте МВД, среди фигурантов пока названы ПФК "Сумы" и МФК "Николаев".

"Так, например, представитель ПФК "Сумы" предложил арбитру 30 тыс. грн за "ничью" и 100 тыс. грн за победу клуба в матче ПФК "Сумы" — ФК "Волынь". В дальнейшем данный клуб стал победителем, а арбитр получил обещанное "вознаграждение". Встреча состоялась в заведении общественного питания на следующий день после футбольного матча, во время которой представитель футбольного клуба передал арбитру 3900 долларов США неправомерной выгоды", — сообщил министр внутренних дел.

Также была задокументирована противоправная деятельность и представителей МФК "Николаев". В этом случае за победу в матче МФК "Николаев" — ФК "Гелиос" арбитру были перечислены на карточный счет 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

Карта клубов, подозреваемых в договорных матчах

В то же время в Нацполиции не видят необходимости задерживать лиц, которые являются фигурантами в уголовном производстве о договорных матчах в украинском футболе, заявил заместитель председателя Нацполиции — начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

"Что касается задержанных. И санкции статей, и скажем так, категория преступлений, и количество совершенных эпизодов... Мы не видим необходимости сегодня задерживать людей, бросать их в камеры. Для нас важнее, наверное, фактическое привлечение к ответственности и уничтожение этой истории в украинском футболе как таковой", — сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко подтвердил задержание полицией арбитра Первой Лиги Александра Соловьяна по подозрению в игре на тотализаторе.

Напомним, ранее в ФФУ рассказали, как будут наказывать футболистов за договорные матчи.

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