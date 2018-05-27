"Подвел команду". Вратарь "Ливерпуля" извинился за провал финала Лиги чемпионов

Лорис Кариус извинился перед своими товарищами по команде и клубом, признав, что его ошибки стоили дорого.
Немецкий вратарь английского "Ливерпуля" Лорис Кариус принес свои извинения команде за провальную игру в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Первый и третий голы, забитые Каримом Бенземой и Гаретом Бейлом "Ливерпулю", стали результатами ошибок Кариуса.
"Я ничего не чувствую сейчас. Сегодня я подвел свою команду в игре", – сказал футболист в комментарии talkSPORT сразу после матча.
Кариус извинился перед своими товарищами по команде и клубом, признав, что его ошибки стоили дорого.
"Я просто чувствую сожаление за свою команду. Я знаю, я потянул их вниз сегодня", – заявил футболист.
"Это очень сложно сейчас, но такова жизнь голкипера. Ты должен снова поднять голову", – заключил он.
Напомним, ранее в Сети лучшим игроком "Реала" назвали вратаря "Ливерпуля".