"Мадриду сопутствовала гр*баная удача". Клопп спел песню после поражения в финале ЛЧ

Немецкий тренер "Ливерпуля" в обнимку с несколькими болельщиками команды спел песню о проигранном финале.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на утро после поражения в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:3) спел с болельщиками команды песню, где обещает выиграть трофей в следующий раз.
По словам ливерпульского журналиста Оливера Бонда, видео было заснято 27 мая в шесть утра. На нём немецкий тренер "Ливерпуля" в обнимку с несколькими болельщиками команды поёт песню о проигранном финале.
Слова песни гласят:
"Мы видели Кубок чемпионов,
Мадриду сопутствовала гр*баная удача.
Мы клянемся - будем такими же крутыми, какими были.
Мы вернём его назад в Ливерпуль".
"We saw the European Cup
Madrid had all the f**king luck
We swear we keep on being cool
We'll bring it back to Liverpool".
Напомним, ранее было опубликовано видео из раздевалки "Реала".