"Мадриду сопутствовала гр*баная удача". Клопп спел песню после поражения в финале ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на утро после поражения в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:3) спел с болельщиками команды песню, где обещает выиграть трофей в следующий раз.

По словам ливерпульского журналиста Оливера Бонда, видео было заснято 27 мая в шесть утра. На нём немецкий тренер "Ливерпуля" в обнимку с несколькими болельщиками команды поёт песню о проигранном финале.

Слова песни гласят:

"Мы видели Кубок чемпионов,

Мадриду сопутствовала гр*баная удача.

Мы клянемся - будем такими же крутыми, какими были.

Мы вернём его назад в Ливерпуль".

"We saw the European Cup

Madrid had all the f**king luck

We swear we keep on being cool

We'll bring it back to Liverpool".

Напомним, ранее было опубликовано видео из раздевалки "Реала".