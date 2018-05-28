В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото

Мадридский "Реал" поддержал ликование болельщиков в связи с победой футбольной команды в финале Лиги чемпионов, которая состоялась 26 мая в Киеве.

Футболисты команды с кубком предстали перед тысячами фанатов на площади Пласа де Сибелес. Фото опубликовало агентство Reuters.

Трофей торжественно вынесли защитники Серхио Рамос и Марсело. Команда традиционно курсировала по улицам города на крыше автобуса.

Напомним, гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ударом через себя признан самым красивым в турнире сезона-2017/18.