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"Реал" традиционно въехал в город на крыше автобуса Фото: Reuters
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В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
-
В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
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В Мадриде "Реал" с размахом отпраздновал победу в Лиге чемпионов: фото Фото: Reuters
Мадридский "Реал" поддержал ликование болельщиков в связи с победой футбольной команды в финале Лиги чемпионов, которая состоялась 26 мая в Киеве.
Футболисты команды с кубком предстали перед тысячами фанатов на площади Пласа де Сибелес. Фото опубликовало агентство Reuters.
Трофей торжественно вынесли защитники Серхио Рамос и Марсело. Команда традиционно курсировала по улицам города на крыше автобуса.
Напомним, гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ударом через себя признан самым красивым в турнире сезона-2017/18.