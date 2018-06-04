"Так бы сразу задушил": звездный украинский теннисист рассказал об отношении к русскоязычным

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к российским спортсменам и журналистам.

"Относительно матчей с россиянами, то когда выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове — это удачно завершить сегодняшний матч. Хотя в 2014-м году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю", — сказал теннисист в интервью 112.ua.

По его словам, сейчас такого точно нет.

"У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным – это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил", — добавил Стаховский.

После этого Стаховский сказал, что пошутил. Журналист, проводящий интервью, отметил, что оно проходит на русском языке, после чего разговор продолжился на украинском.

Кроме того, спортсмен отметил, что предложения относительно комментариев с блока российских журналистов были, но после Революции Достоинства, когда он заявил, что это "аморальные, лживые, неэтичные, продажные провокаторы", с ними никогда не общался.

Напомним, ранее Стаховский не захотел общаться с российскими СМИ и обвинил их во лжи.