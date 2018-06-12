"Реал" объявил, кто заменит Зидана на посту главного тренера клуба

Мадридский "Реал" огласил имя нового тренера, который заменит Зинедина Зидана, ушедшего в отставку 31 мая.

Новым тренером станет 51-летний тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. Он возглавляет сборную Испании с 2016 года. Пока не сообщается, будет ли тот совмещать работу в клубе и сборной, пишет ТСН.

К новым обязанностям Лопетеги приступит сразу же после Чемпионата мира-2018. Его контракт с "Реалом" рассчитан на три года.

До того, как тренировать сборную, Лопетеги работал в "Порту" и молодежных и юношеских сборных Испании.

Напомним, СМИ сообщили, что на новом месте Зидан будет получать 50 млн евро ежегодно.