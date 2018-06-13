Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей 14-15 июня

В четверг, 14 июня, в России стартует Чемпионат мира по футболу-2018.

В этот день пройдет первый и единственный матч - в 18.00 на московских "Лужниках" в групповом этапе (группа А) сыграют сборные России и Саудовской Аравии.



Трансляцию матча-открытия в Украине проведет телеканал "Интер".

Последний раз команды встречались в рамках товарищеского матча в 1993 году - тогда аравийцы одержали победу со счетом 4:2. В этот раз победу прочат сборной России.

Вместе с тем, российская сборная ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись на рекордную для себя 70-ю строчку. Месяцем ранее команда занимала 66-ю строчку списка. Таким образом сейчас она занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.

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Заявка сборной России:

Вратари: Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Владимир Габулов.

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Игорь Смольников, Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Денис Черышев, Юрий Газинский, Александр Самедов, Роман Зобнин.

Нападающие: Артем Дзюба, Федор Смолов, Алексей Миранчук.

Тренер: Станислав Черчесов

Заявка сборной Саудовской Аравии:

Вратари: Мохаммед аль-Овайс, Абдулла аль-Майюф, Яссер аль-Мосайлем.

Защитники: Осама Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи, Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави, Омар Хавсави.

Полузащитники: Салман аль-Фарадж, Абдулла Отаиф, Абдулмалек аль-Хаибри, Салем Аль- Досари, Хаттан Бахебри, Хуссейн аль-Мафхави, Абдулла аль-Хайбари, Мохамед Кано, Яхья аль-Шери, Тайсир аль- Джассим.

Нападающие: Моханнад Ассери, Мохаммад ас-Сахлави, Фахад аль-Муваллад.

Тренер: Хуан Антонио Пицци

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной - 42-летним арбитром ФИФА. Питана работал на матчах ЧМ-2014, а также Кубке конфедераций-2017

Уже на следующий день, в пятницу, 15 июня, в 15.00 в Екатеринбурге сыграют сборные Египта и Уругвая из группы А, в 18.00 в Санкт-Петербурге - команды Марокко и Ирана (группа В), а в 21.00 в Сочи встретятся сборные Португалии и Испании (группа В). Все три матча в Украине покажет "Интер".

Пока футбольные болельщики ждут начала соревнований, в Сети вокруг ЧМ-2018 в России кипят страсти и скандалы.

Бойкот ЧМ-2018

На момент написания заметки о бойкоте Чемпионата мира по футболу объявили власти семи стран - Польши, Канады, Австралии, Исландии, Великобритании, Финляндии и Украины.

Кроме того, корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк накануне сообщил, что на ближайшем заседании Европарламента планируется принять резолюцию, по которой страны-члены ЕС объявят дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу в России.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал он в Twitter.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение о поездке в Россию на ЧМ-2018 будет принимать исходя из своего рабочего календаря. Принципиальных причин не ехать у нее нет.

Однако, несмотря на призыв украинских властей отказаться от посещения ЧМ, билеты на Чемпионат купили около шести тысяч граждан Украины.

Трансляция ЧМ-2018 в Украине

Национальная телерадиокомпания Украины за 8 миллионов гривен приобрела права на трансляцию Чемпионата мира по футболу еще в 2010 году. Однако из-за политического давления по мере эскалации конфликта между Украиной и Россией в феврале 2018 года глава НТКУ Зураб Аласания заявил, что транслировать ЧМ-2018 компания не будет. Против трансляции высказались глава МИД Павел Климкин, а также ряд нардепов от разных фракций. Телеканалы один за одним стали отказываться показать ЧМ-2018.

Тем не менее 30 мая 30 мая Inter Media Group (владеет телеканалом "Интер") приобрела у Национальной общественной телерадиокомпании Украины эксклюзивные права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Спортивный журналист "Интера" Роман Кадемин назвал "кайфом" возможность комментировать спортивное событие.

"Как минимум, я нахожу это странным. Это реально упущенная возможность быть сопричастным историческому моменту, реализовать свои творческие амбиции перед такой масштабной аудиторией. Другого такого шанса может не быть. Общаясь с коллегами, вижу, как горят их глаза. И мне очень жаль тех, кто этого не понимает", - сказал Кадемин.

Рисунки Андрея Ермоленко

Широкую популярность снискали рисунки украинского художника Андрея Ермоленко, изобразившего чемпионат в России как "игру на крови".

Тысячи пользователей со всего мира делятся его работами в Сети с хэштегами #WorldCup #FIFA2018.

"Я сделал эти работы, чтобы привлечь внимание мира к нашим пленникам Кремля, чтобы их отпустили, а Россия вывела войска из Украины", - пояснил ВВС News Украина художник.

Не обошлось и без курьезов. Так, российский комик Семен Слепаков написал песню, в которой предложил назначить главу Чеченской республики Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу.

Композиция Слепакова "Оле-Оле-Оле" за два дня набрала более трех с половиной миллионов просмотров в YouTube. В песне Слепаков пожаловался на плохую игру российских футболистов, которых не может заставить выигрывать даже Кадыров.