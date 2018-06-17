Бразилия и Швейцария на ЧМ-2018 сыграли вничью

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встречались сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена" и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыли бразильцы благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте. Швейцарской команде удалось отыграться в начале второго тайма. Гол на 50-й минуте на свой счёт записал бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер.

В матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией в Калининграде.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная Мексики обыграла легендарного чемпиона мира – команду Германии.