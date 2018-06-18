Состав "Шахтера" пополнил экс-форвард "Динамо"

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильцем-нападающим Жуниором Мораесом, который был игроком киевского "Динамо".

Контракт рассчитан на два года, говорится на сайте "горняков".

"Форвард переходит в клуб на правах свободного агента", — отмечается в сообщении.

Напомним, Жуниор Мораес начал выступать за "Динамо" в 2015 году. В конце февраля 2017-го стало известно, что футболист на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".