Франция - Перу 1:0. Мбаппе вывел французов в плей-офф. Видео

Сборная Франции обыграла с минимальным счетом команду Перу и обеспечила себе место в 1/8 Чемпионата мира-2018.

Открывший счет в матче на 34-й минуте 19-летний Киллиан Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, который забил гол на чемпионате мира.

Мбаппе превзошел результат Давида Трезеге, который забил гол за сборную в возрасте 20 лет. Этот гол стал единственным в матче. В первом матче команда Дешама, напомним, победила Австралию со счетом 2:1.

Перуанцы из-за поражения досрочно лишились шансов на выход из группы. По итогам 2 туров в группе C французы набрали 6 очков, одержав 2 победы. Сборная Перу проиграла оба матча. Южноамериканская команда занимает последнее место, не имея набранных очков.

Напомним, в первом матче дня Дания и Австралия не смогли выявить победителя.

Франция – Перу 1:0

21 июня, "Екатеринбург-Арена"

Гол: 1:0 – 34 Мбаппе.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба (Нзонзи, 89), Канте, Матюиди, Гризманн (Фекир, 80), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 75).

Перу – Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Родригес (Сантамария, 46), Куэва (Руидиас, 82), Йотун (Фарфан, 46), Флорес, Акино, Каррильо, Герреро.

Предупреждения: Матюиди (16), Герреро (23), Акино (81), Погба (86).

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