Сборная Германии извинилась перед шведами за свое поведение после матча

Сборная Германии по футболу извинилась за некорректное поведение членов тренерского штаба после матча с командой Швеции.

Текст извинения опубликован на странице немецкой сборной в Twitter.

Футболисты сборной Германии в субботу обыграли шведов в матче группового этапа чемпионата мира в России со счетом 2:1.

После матча между представителями обеих команд возник конфликт, в который был вовлечен тренер сборной Швеции Янне Андерссон. По словам Андерссона, представители тренерского штаба Германии показывали в сторону команды Швеции оскорбительные жесты, а также праздновали победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков.

"Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты со стороны нашего тренерского штаба в сторону шведской команды были слишком эмоциональными. Это не соответствует нашему поведению. Мы извинились перед шведским тренером и его сборной. Извините", - говорится в сообщении немецкой сборной.

Ранее сообщалось, что во время матча ЧМ-2018 против сборной Швеции главный тренер немцев Йоахим Лев отличился отвратительным поступком. Наставник Бундестима принялся добывать сопли из своего носа, после чего сам же их и поглощал.