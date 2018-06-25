ФИФА проверит "политические" жесты швейцарских футболистов в матче с Сербией

Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири из жестов, которые они демонстрировали после забитых голов в матче против сборной Сербии.

Как сообщает "Би-би-си", оба игрока - косовские албанцы по происхождению. После каждого забитого мяча Джака и Шакири складывали ладони с растопыренными пальцами в виде двуглавого орла с флага Албании.

ФИФА расценила эти действия как политический жест. В свою очередь, сербские болельщики освистали швейцарцев.

После матча Джака и Шакири заявили, что сделали такие жесты на эмоциях от игры, не желая никого оскорбить. Футболисты подчеркнули, что их действия были адресованы исключительно родным и близким.

Напомним, ранее сборная Германии по футболу извинилась за некорректное поведение членов тренерского штаба после матча с командой Швеции.

Футболисты сборной Германии в субботу обыграли шведов в матче группового этапа чемпионата мира в России со счетом 2:1.

После матча между представителями обеих команд возник конфликт, в который был вовлечен тренер сборной Швеции Янне Андерссон. По словам Андерссона, представители тренерского штаба Германии показывали в сторону команды Швеции оскорбительные жесты, а также праздновали победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков.