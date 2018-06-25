Обнародован состав сборной России на ЧМ-2018 на матч с Уругваем

Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч группового этапа чемпионата мира-2018 со сборной Уругвая.
Изначально на поле стадиона "Самара Арена" выйдут:
- Игорь Акинфеев,
- Игорь Смольников,
- Илья Кутепов,
- Алексей Миранчук,
- Серегей Игнашевич,
- Роман Зобнин,
- Фёдор Кудряшов,
- Денис Черышев,
- Юрий Газинский,
- Александр Самедов,
- Артём Дзюба.
Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 по киевскому времени.
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