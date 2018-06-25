Уругвай - Россия 3:0, Саудовская Аравия - Египет - 2:1. Видео голов ЧМ-2018

25 июня 2018, 19:03

Сборная России заняла второе место в группе A.

Эдинсон Кавани (слева) и Диего Годин празднуют гол на 90-й минуте.

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 сборная Уругвая разгромила россиян со счетом 3:0.

Таким образом, сборная России заняла второе место в группе A.

УругвайРоссия 3:0 (2:0, 1:0)
25 июня, "Самара-Арена"
Голы: 1:0 – 10 Суарес, 2:0 – 23, автогол Черышев, 3:0 – 90 Кавани.

Уругвай – Муслера, Касерес, Коатес, Годин, Лаксальт, Торрейра, Нандес (Родригес, 73), Весино, Бентанкур (де Арраскаэта, 63), Кавани (Макси Гомес, 90), Суарес.
Россия – Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Самедов, Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Фернандес, 38), Дзюба.
Предупреждения: Газинский (9), Смольников (28), Бентанкур (59).
Удаление: Смольников (36).

Во втором матче группы Саудовская Аравия обыграла Египет, неожиданно ставший аутсайдером группы А.

Саудовская АравияЕгипет 2:1 (1:1, 1:0)
25 июня, "Волгоград-Арена"
Голы: 0:1 – 22 Салах, 1:1 – 45, пенальти Аль-Фарадж, 2:1 – 90 Аль-Досари.

Саудовская Аравия – Аль-Мосайлем, Аль-Брейк, Хаусауи, Хаусауи, Аль-Шахрани, Отайф, Бахебри (Ассери, 65), Аль-Могауи, Аль-Фарадж, Аль-Досари, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79).
Египет – Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Эль-Саид (Уарда, 45), Салах, Трезеге (Кахраба, 81), Мохсен (Собхи, 64).
Предупреждения: Габр (45), Фатхи (86).

Матчи группового этапа, в которых принимают участие 32 команды, проходят с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.

 

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