Россия-Испания, Уругвай-Португалия. Названы команды 1/8 финала ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу в 1/8 финала сборная России встретиться с Испанией.

Россияне, уступив Уругваю (0:3) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира, заняли второе место в группе A. Испанцы сыграли вничью с Марокко (2:2) и выиграли группу B.

Матч Испания – Россия состоится 1 июля в "Лужниках". Начало – в 17.00 по московскому времени.

Сборная Уругвая, вышедшая в плей-офф с первого места, в 1/8 финала встретится с Португалией, упустившей победу в игре с Ираном (1:1) и ставшей второй в своей группе.

Встреча Уругвай – Португалия пройдет 30 июня в Сочи. Начало – 21.00 по московскому времени.

Напомним, команды Испании и Португалии вышли в плей-офф проходящего в России чемпионата мира.