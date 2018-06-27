Стало известно, на какой срок УЕФА исключило итальянский "Милан" из еврокубков

Специалисты из Следственной палаты УЕФА, занимающиеся финансовым контролем европейских клубов, вынесла вердикт по поводу гранда итальянского футбола − "Милана".

Ранее против клуба было открыто дело из-за нарушения его руководством правил УЕФА, регулирующих лицензирование и соблюдение финансового паритета ("фэйр-плей"), сообщает портал "Трибуна".

"Милан" было решено исключить из розыгрыша второго по значимости еврокубка − Лиги Европы − в сезоне 2018/2019. Однак клуб сможет принимать участие в евротурнире под эгидой УЕФА в сезоне 2019/2020 – в случае, если пройдет квалификацию.

Теперь у "Милана" есть время и возможность обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарском городе Лозанна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что игроком Милана стали экс-нападающий днепровского "Днепра".