"Болел, болел и буду болеть за сборную России" - экс-президент Федерации футбола Украины

Анатолий Коньков, занимавший в 2012-2015 годах поста президента Федерации футбола Украины, публично заявил о том, что "болел, болеет и будет болеть за сборную России".

Видеоролик, где экс-чиновник делает такое заявление "залила" в Сеть его супруга Мария Конькова. Как подписала ролик женщина, она с мужем "отмечала победу российской сборной".

"Я болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации. И все мои друзья", – сказал Коньков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины пояснил, почему болеет на ЧМ-2018 за Россию.